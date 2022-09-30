Alanyurt Yunus Emre Mahallesi Işık Sitesi'nde bir bloğun önünde duran Bilal Şahin 'e ait 16 AUM 768 plakalı motosiklet, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından çalındı.

Kaynak: AA

Bilal Şahin, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da motosiklet hırsızlığını güvenlik kamerası görüntüledi - Son Dakika

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