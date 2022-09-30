Bursa'da motosiklet hırsızlığını güvenlik kamerası görüntüledi - Son Dakika
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Bursa'da motosiklet hırsızlığını güvenlik kamerası görüntüledi

30.09.2022 12:58
Bursa'da motosiklet hırsızlığını güvenlik kamerası görüntüledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarınca kayda alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarınca kayda alındı.

Alanyurt Yunus Emre Mahallesi Işık Sitesi'nde bir bloğun önünde duran Bilal Şahin'e ait 16 AUM 768 plakalı motosiklet, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından çalındı.

Güvenlik kamerasınca görüntülenen olayla ilgili ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Olayın failinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bilal Şahin, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da motosiklet hırsızlığını güvenlik kamerası görüntüledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da motosiklet hırsızlığını güvenlik kamerası görüntüledi - Son Dakika
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