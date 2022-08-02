BURSA'DAKİ AHIR YANGININDA 10 GÜNLÜK BUZAĞI 'KAHVE' KURTARILDI, 6 İNEK ÖLDÜ - Son Dakika
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BURSA'DAKİ AHIR YANGININDA 10 GÜNLÜK BUZAĞI 'KAHVE' KURTARILDI, 6 İNEK ÖLDÜ

02.08.2022 11:42

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yusuf Gültekin'e ait ahırda çıkan yangında 6 inek yanarak öldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yusuf Gültekin'e ait ahırda çıkan yangında 6 inek yanarak öldü. Yangından sadece 10 gün önce doğan 'Kahve' isimli buzağı kurtarıldı. Alevler, ahırın yanındaki eve sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında, Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan Yusuf Gültekin'e ait büyükbaş hayvan ahırı ve samanlığında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan ahıra sıçradı. Yangını gören Gültekin, ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvanı kurtarmaya çalışırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın yan tarafta bulunan eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından, 10 gün önce doğan 'Kahve' isimli buzağı kurtarılırken 6 ineğin öldüğü belirlendi.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

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