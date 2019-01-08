Son Dakika Haberleri: Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi

44 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü'nün yaptığı yazılı açıklamada ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 08.01.2018 Salı günü okulların tatil edildiğini ve kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli memurlarında idari izinli sayılacağı ifadesi yer aldı.

Büyükorhan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle Salı günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

FOTOĞRLI - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:59 Kaynak: DHA

Bursa, Büyükorhan, İnegöl, Güncel
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