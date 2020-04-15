Bursa'nın işlek caddeleri TOMA'larla kapatıldı - Son Dakika

BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyet ekiplerinin 'evde kal' ikazlarına karşın dışarıya çıkan vatandaşlar, cadde ve meydanlarda yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri, şehrin merkez caddelerini toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla eş zamanlı olarak kapattı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ve trafik ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle harekete geçti. Resmi ve sivil devriye ekipleri, çevik kuvvet ve TOMA'larla, Bursa'nın en işlek caddeleri arasında yer alan Cumhuriyet Caddesi, Darmstad Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi ile birlikte Teyyareci Mehmet Ali Caddesi, Altıparmak Caddesi, Heykel ve eski Fomara Caddesi'nin yanı sıra Kent meydanını araç ve yaya girişine eş zamanlı olarak kapattı. Ekiplerin kontrol noktalarına toplumsal olaylara müdahale araçları da getirildi. Gün içerisinde yoğunluğun fazla olduğu meydan ve caddelerde bulunan vatandaşlar ise ekipler tarafından uyarıldı. Ayrıca vatandaşların maske takıp takmadığı da kontrol edildi.