Sulama kanalına düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika
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Sulama kanalına düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

04.09.2022 17:02
Sulama kanalına düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde arı kovanlarına saldıran ayı, sulama havuzuna düştü.

Bursa'nın İznik ilçesinde arı kovanlarına saldıran ayı, sulama havuzuna düştü. Ayı, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak doğaya geri bırakıldı.

Olay, İznik'e bağlı Müşküle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arı kovanlarına saldıran ayı, sulama havuzunu fark edemeyerek düştü. Havuzdan sesler geldiğini gören köylüler ayıyı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Vatandaşların ayıyı çıkarmak için uğraşmalarının sonuç vermemesinin ardından köyüler durumu itfaiye ve Bursa Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ayıyı yaklaşık 5 saat süren kurtarma operasyonu ile kurtardı.

Köylülerin 'Şapşik' ismini verdiği ayı doğaya geri bırakıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, İznik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalına düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sulama kanalına düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika
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