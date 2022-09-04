Olay, İznik'e bağlı Müşküle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arı kovanlarına saldıran ayı, sulama havuzunu fark edemeyerek düştü. Havuzdan sesler geldiğini gören köylüler ayıyı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Vatandaşların ayıyı çıkarmak için uğraşmalarının sonuç vermemesinin ardından köyüler durumu itfaiye ve Bursa Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ayıyı yaklaşık 5 saat süren kurtarma operasyonu ile kurtardı.

Kaynak: İHA

Bursa, İznik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sulama kanalına düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika

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