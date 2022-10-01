Dünya Göçebe Oyunlarını üç günde 300 binden fazla kişi ziyaret etti

102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katıldığı ve 40'a yakın geleneksel spor dalının vatandaşlarla buluştuğu organizasyon ilk gün 98 bin, ikinci gün 75 bin bugün ise 200 binin üzerinde misafiri ağırladı.

Bursa 'nın İznik ilçesinde devam eden 4. Dünya Göçebe Oyunları 'nı üç günde 300 binden fazla kişi ziyaret etti.

Kaynak: AA

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