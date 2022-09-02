Bursa'da uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü yaralandı

02.09.2022 15:35

BURSA'nın İznik ilçesinde inşaat malzemesi yüklü kamyon, uçuruma yuvarlanırken, araşta sıkışan şoför Mustafa Akgül (44) yaralandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde inşaat malzemesi yüklü kamyon, uçuruma yuvarlanırken, araşta sıkışan şoför Mustafa Akgül (44) yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İznik-Yenişehir yolu Derbent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Akgül'ün kullandığı inşaat malzemesi yüklü 10 AEP 062 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp, uçuruma yuvarlandı. Akgül, kamyonda sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Akgül, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Akgül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Bursa'da yaşanan sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu Bursa'da yaşanan sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu BİRCAN'I 21 YERİNDEN BIÇAKLAYIP, BOĞARAK ÖLDÜREN EŞİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET BİRCAN'I 21 YERİNDEN BIÇAKLAYIP, BOĞARAK ÖLDÜREN EŞİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Kaynak: DHA

Mustafa Akgül, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:36:49. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement