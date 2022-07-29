Bursa'da park halindeyken hareket eden kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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Bursa'da park halindeyken hareket eden kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

29.07.2022 16:13
Bursa'da park halindeyken hareket eden kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle harekete geçen sürücüsüz kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle harekete geçen sürücüsüz kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Şerefiye Mahallesi'nde yol yapım çalışmasında görev yaparken mola veren kepçe operatörü Y.K. (33), park ettiği aracın yanından ayrıldı.

Bu sırada rampada bulunan kepçe hareket ederek Erdal Akcan'ın (44) kullandığı 16 CFK 24 plakalı motosiklete çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Akcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akcan'ın cesedi otopsi için İznik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kepçe operatörü Y.K. ise İznik Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da park halindeyken hareket eden kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da park halindeyken hareket eden kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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