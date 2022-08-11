Bursa'da uyuşturucu ürettikleri iddia edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu ürettikleri iddia edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı

11.08.2022 15:20
Bursa'da uyuşturucu ürettikleri iddia edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, uyuşturucu üretmek amacıyla evlerine ve bahçelerine izinsiz kenevir ektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, uyuşturucu üretmek amacıyla evlerine ve bahçelerine izinsiz kenevir ektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karatekin Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda R.D. (62), Ö.Ş.Ö. (17) ve E.B. (23) yakalandı.

Ekipler, boyları 2 metreye kadar ulaşan ve taşıma sulama sistemi ile bakımı yapılan 783 kök kenevir, 13 bin 400 gram kubar esrar, 3 bıçak ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden R.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kenevir, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu ürettikleri iddia edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da uyuşturucu ürettikleri iddia edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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