Son Dakika Haberleri: Bursa'nın kadim durağı Gemlik

Bursa'nın kadim durağı Gemlik

56 dakika önce

Köklü bir tarihe sahip olan Gemlik; denizi ve zeytiniyle Bursa, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayanların tercih ettiği sayfiye yerleri arasında.

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Köklü bir tarihe sahip olan Gemlik; denizi ve zeytiniyle Bursa, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayanların tercih ettiği sayfiye yerleri arasında... ( ESRA ÖZARFAT )
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:20 

İstanbul, Ankara, Bursa, Gemlik, Ekonomi
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