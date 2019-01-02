Bursa'nın kadim durağı Gemlik
56 dakika önce
Köklü bir tarihe sahip olan Gemlik; denizi ve zeytiniyle Bursa, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayanların tercih ettiği sayfiye yerleri arasında.
Köklü bir tarihe sahip olan Gemlik
; denizi ve zeytiniyle Bursa
, Ankara
ve İstanbul
gibi büyük şehirlerde yaşayanların tercih ettiği sayfiye yerleri arasında... ( ESRA ÖZARFAT )
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:20
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