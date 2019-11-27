Son Dakika Haberleri: Bursa'nın kanaat önderlerinden Hasan Hüseyin Dinçel son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Genel Bursa'nın kanaat önderlerinden Hasan Hüseyin Dinçel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bursa'nın kanaat önderlerinden Hasan Hüseyin Dinçel son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Bursa'nın kanaat önderlerinden Hasan Hüseyin Dinçel son yolculuğuna uğurlandıBURSA - Bursa'nın kanaat önderlerinden Hasan Hüseyin Dinçel, Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bursa'nın kanaat önderlerinden Hasan Hüseyin Dinçel son yolculuğuna uğurlandı

BURSA - Bursa'nın kanaat önderlerinden Hasan Hüseyin Dinçel, Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Mehmet Zahit Kotku'nun talebesi ve Bedir Camii'nin emekli imamı Hasan Hüseyin Dinçer, dün akşam saatlerinde vefat etti. Vefat eden Hasan Hüseyin Dinçer'in cenaze namazı ikindi namazının ardından Ulucami'de kılındı. Yüzlerce insanın katıldığı cenaze namazına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da iştirak etti. Dinçel, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakip Beşevler Kabristanı'na defnedildi.

Bursa'nın kanaat önderlerinden Hasan Hüseyin Dinçel son yolculuğuna uğurlandı

Hasan Huseyin, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:54 Kaynak: İHA
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