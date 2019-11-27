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Bursa'nın kanaat önderlerinden Hasan Hüseyin Dinçel son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Bursa'nın kanaat önderlerinden Hasan Hüseyin Dinçel son yolculuğuna uğurlandıBURSA - Bursa'nın kanaat önderlerinden Hasan Hüseyin Dinçel, Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:54 Kaynak: İHA
Bursa'nın kanaat önderlerinden Hasan Hüseyin Dinçel son yolculuğuna uğurlandı
BURSA - Bursa'nın kanaat önderlerinden Hasan Hüseyin Dinçel, Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Mehmet Zahit Kotku'nun talebesi ve Bedir Camii'nin emekli imamı Hasan Hüseyin Dinçer, dün akşam saatlerinde vefat etti. Vefat eden Hasan Hüseyin Dinçer'in cenaze namazı ikindi namazının ardından Ulucami'de kılındı. Yüzlerce insanın katıldığı cenaze namazına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da iştirak etti. Dinçel, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakip Beşevler Kabristanı'na defnedildi.
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