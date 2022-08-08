Meteor yağmurunu Karacabey'de izlediler - Son Dakika
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Meteor yağmurunu Karacabey'de izlediler

08.08.2022 16:45
Meteor yağmurunu Karacabey'de izlediler

BURSA'nın Karacabey ilçesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleşen 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği', binlerce kişinin katılımıyla, Marmara Denizi'nin kıyısındaki Yeniköy'de gerçekleştirildi.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleşen 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği', binlerce kişinin katılımıyla, Marmara Denizi'nin kıyısındaki Yeniköy'de gerçekleştirildi. Karacabey Belediyesi'nin oluşturduğu karanlık noktada bir araya gelenler, gece yarısından sonra görünen meteorları hayranlıkla izledi.

Her yıl ağustos ayında gerçekleşen 'Perseid Meteor Yağmuru', yaklaşık 1 ay boyunca gece gözlemlerinde ilgiyle izleniyor. Karacabey'de 3 yıl önce başlayan ve geleneksel hale gelen 'Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği', bu sene Karacabey Belediyesi ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (UEDAŞ) de katkılarıyla gerçekleşti. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in sunduğu programda, Derin Uzay Fotoğrafçısı olan ve NASA tarafından da fotoğrafı paylaşılan Uygar Mitat, uzay konusunda çektiği astrofotoğrafları katılımcılara sundu. Geniş açı astrofotoğraflar çeken Süleyman Akgüneş, Aslı Aydın ve Rizvan Talha Kaynak da Türkiye'nin karanlık bölgelerinde çektikleri gökyüzü fotoğraflarını, hikayeleriyle anlattı. Programın sürpriz konuğu olan fotoğrafçı Melih Özbek de her yıl çektiği Tuz Gölü'nün flamingolarının masalsı görüntülerini paylaştı.

'KARACABEY TURİZMİNİ DE KATKI SAĞLIYOR'Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 'Gözlem Şenliği'ndeki konuşmasında, katılımcılara teşekkür ederek, her yıl gerçekleşen meteor yağmurunun Türkiye'de en iyi gözlemlenen yerlerden birinin Karacabey olduğunu söyledi. Özkan, ayrı bir avantaj olan bu durumun ilçe turizmine katkı sağlamasının mutluluğunu da ifade etti.

Etkinlikte, Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra Hollanda, Avustralya, İsveç gibi ülkelerden gelen konuklar da yer aldı. Yeniköy ve Karacabey'de tüm oteller doldu. UEDAŞ, meteor yağmurunun izleneceği akşama özel Yeniköy'de bazı sokak aydınlatmalarını geçici süreyle kapattı. Gece yarısından sonra dolunayın batmasıyla etkinlik alanında da tüm ışıklar karartıldı. Gökyüzünde, saatte ortalama 20-30 meteorun gözlendiği etkinlikte binlerce kişi, sabahın ilk ışıklarına dek alanda kalıp, doğa olayına tanık oldu. Bu arada, 'Perseid Meteor Yağmuru'nun, bu yıl en yoğun 11-13 Ağustos tarihlerinde gözlenmesi bekleniyor.


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Kaynak: DHA

Karacabey, Yeniköy, Güncel, Son Dakika

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