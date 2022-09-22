Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü Mustafa Bilgiç ile Huriye Bilgiç araçta sıkıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Kaynak: AA

Mustafa Bilgiç, Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete otomobil arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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