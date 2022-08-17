Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet kaza yaptı: 4 yaralı

17.08.2022 15:38
Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet kaza yaptı: 4 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Bursa- Balıkesir otoyolunun Bursa istikametine seyreden Baran Sönmez sevk ve idaresindeki 16 ANC 413 plakalı kamyonet, yolun 118. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Baran Sönmez ile birlikte araçta bulunan Mustafa Sinan Özdoğan, Osman Sancar ve Gamze Yakar yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika
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