Bursa'da motosikletle takip ettiği iki kişiden birini yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da motosikletle takip ettiği iki kişiden birini yaralayan şüpheli tutuklandı

07.09.2022 13:04

Bursa'nın Karacabey ilçesinde motosikletteki iki kişiyi takip ederek birini silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde motosikletteki iki kişiyi takip ederek birini silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Eski kız arkadaşı Tuğba İ. (26) ve onun sevgilisi olduğu iddia edilen Hasan D'yi (25) aynı motosikletle trafikte gören Alican Ö. (28), başka bir motosikletle bu kişileri takip etmeye başladı.

Alican Ö. ile yolunu kestiği diğer iki genç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan D'yi başından darbeden Alican Ö, yanında bulunan tabancayla ateş etti. Motosikletini güçlükle çalıştıran şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

Bacağından vurularak yaralanan Hasan D, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alican Ö. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çevredeki bir iş yerinin kamera kayıtlarında, genç kızın motosikletten inmesinin ardından yaşanan tartışma ve Hasan D'nin vurulması, Alican Ö'nün motosiklete binip uzaklaşması yer alıyor.

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Kaynak: AA

Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da motosikletle takip ettiği iki kişiden birini yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da motosikletle takip ettiği iki kişiden birini yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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