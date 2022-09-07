Bursa'da ormandaki "kozalak kavgası" cinayeti davasında mütalaa açıklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormandan izinsiz kozalak toplama meselesinden iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan 5 sanığın 18'er yıla kadar hapsi istendi.

9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan Erhan Ö, Ahmet K. ve Murat A. ile taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar Yunus Y. ve Sedat Ö. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis isteminde bulunulan 5 sanığın, haksız tahrik hükümleri uygulanarak 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaaya ilişkin beyanlarını hazırlamaları için taraflara süre verilmesi ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Karacabey ilçesinde geçen yıl kasım ayında meydana gelen olayda, Murat A, Ahmet K, Erhan Ö, Yunus Y. ve Sedat Ö. kırsal Okçular Mahallesi yakınındaki ormanlık alana kozalak toplamaya gitmiş, şüphelilerin izinsiz kozalak toplamasına tepki gösteren mahalleliler ile bu grup arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan Ceyhun Çetin (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Zanlılardan Murat A. tutuklanmış, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı. Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Sonraki celselerde diğer 4 kişinin de tutuklanmasına hükmedilmişti.