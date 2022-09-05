Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona otomobil çarptı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona otomobil çarptı: 2 ağır yaralı

05.09.2022 01:39
Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona otomobil çarptı: 2 ağır yaralı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen kamyona çarpan otomobilin sürücü Mehmet Deniz (58) ile eşi Behiye Deniz (55), araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen kamyona çarpan otomobilin sürücü Mehmet Deniz (58) ile eşi Behiye Deniz (55), araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Karacabey ilçesi, Bursa- Çanakkale kara yolu Şahinköy mevkisinde meydana geldi. Bandırma'dan Karacabey istikametine seyir halinde olan Mehmet Deniz yönetimindeki 10 V 4101 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen Yakup Toprak (27) yönetimindeki 63 AAZ 103 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, kullanılmaz hale gelen otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Deniz ile yanında bulunan eşi Behiye Deniz yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, ihban üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü ile eşini bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yarlılar Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

Mehmet Deniz, Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona otomobil çarptı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona otomobil çarptı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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