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Bursa'nın Karagöz'üne hüzünlü veda - Son Dakika

Bursa'nın Karagöz'üne hüzünlü veda

14.09.2021 15:15
Bursa'nın Karagöz'üne hüzünlü veda, System.String[]

Bursa'da günümüzün Karagöz'ü olarak tanınan tiyatro sanatçısı Hüseyin Bağlar, son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da günümüzün Karagöz'ü olarak tanınan tiyatro sanatçısı Hüseyin Bağlar, son yolculuğuna uğurlandı.

Gölge oyununda Karagöz'ü canlandırarak Bursalıların sevgisini kazanan tiyatro sanatçısı 62 yaşındaki 2 çocuk babası Hüseyin Bağlar, dün evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etti. Hüseyin Bağlar'ın ölümü, severlerine büyük üzüntü yaşattı. Birçok faaliyette ve projede yer alarak Türkiye'yi yurt dışında da temsil eden Hüseyin Bağlar'ı son yolculuğunda dostları ve meslektaşları yalnız bırakmadı. Kaplıkaya Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan usta oyuncunun ailesi ayakta durmakta zorluk çekti. Hüseyin Bağlar, meslektaşları ve sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde Hasköy Mezanlığına defnedildi.

Birçok gösteride birlikte oynadıklarını belirten oyuncu Bülent Akay, "Rahmetli Bağlar, nam-ı diğer Karagöz ile 15 yıldır meddahlık yapıyorduk. Yurt dışına birçok kez çıktık. Çin'den Almanya'ya kadar birçok ülkeyi birlikte giderek gösterilerimizi yaptık. Ölümünden bir gün önce Gemlik Zeytin Festivalinde birlikte görev aldık. Ölümünden önce sabah telefon ile 5 dakika konuştuk. Hiç öyle hastayım veya başka bir şey demedi. İş konusunda sohbet ettik. Karagöz'ümüzü kaybettiğimiz için üzgünüz. Bursa'nın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin" dedi.

Hüseyin Bağlar'ın vefatının kendilerini çok üzdüğünü belirten bir diğer meslektaşı Veysel Kamış, "20 yıl birlikte çalıştık. Ben Hacivat'ı canlandırıyordum. O Karagöz'ü oynuyordu. Gidişi herkesi çok üzdü. Bizi yaktı. Şimdi Karagöz'süz kaldık. Hayır işlerinde hep önde gelirdi. Mekanı cennet olsun. Acımız çok büyük. Bir daha onun gibisi gelemez. En son birlikte Kestel Belediyesinin sünnet şöleninde birlikte oynadık. Daha önce bana, sen benim yerime geçersin, başka Karagöz bulunmaz demişti. Ama yeri doldurulamaz" diye konuştu.

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdiresi Arzu Tan Bayraktutan ise, "Hüseyin Bağlar, uzun yıllar devlet tiyatrolarında emek verdi. 2005 yılında emekliye ayrıldıktan sonra da Bursa'yı Karagöz ile çok iyi temsil etti. Bursa çok önemli bir değerini kaybetti. Karagöz ve Hacivat oyununu yaşatan çok az sanatçı vardır. Dünyanın bir çok yerinde Bursa'yı Türkiye'yi çok iyi temsil etti. İnsanları kaybettikten sonra değeri anlaşılıyor. Ancak ben Hüseyin Bağlar'ın değerinin unutulmadığını düşünüyorum. Bağlar için Bursa Büyükşehir Belediyesinden Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına kadar bir çok kurum ve kuruluş desteklerini esirgemedi. Bu anlamda tek bir boş günü olduğunu düşünmüyorum" dedi. - BURSA

Bursa'nın Karagöz'üne hüzünlü veda
Bursa'nın Karagöz'üne hüzünlü veda
Bursa'nın Karagöz'üne hüzünlü veda
Bursa'nın Karagöz'üne hüzünlü veda
Bursa'nın Karagöz'üne hüzünlü veda
Bursa'nın Karagöz'üne hüzünlü veda
Bursa'nın Karagöz'üne hüzünlü veda
Bursa'nın Karagöz'üne hüzünlü veda

Karagöz, Tiyatro, Bağlar, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bursa'nın Karagöz'üne hüzünlü veda - Son Dakika


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