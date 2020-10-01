Bursa'nın kebapçı kız kardeşleri - Son Dakika

Bursa'nın kebapçı kız kardeşleri

Bursa'da iki kız kardeş kebap ustası oldu.

Bursa'nın kebapçı kız kardeşleri, System.String[]

Bursa'da iki kız kardeş kebap ustası oldu. 1 metrelik kebaplar hazırlayan kız kardeşler rakiplerine taş çıkartıyor.

Fatma Yüksel ve Eda Çiftçi isimli iki kız kardeş, vefat eden babalarının 12 sene önce temellerini attığı Otosansit Sanayi Sitesindeki kebapçı dükkanının başına geçti. İki kız kardeş mangalın başına geçti. Babadan kalan el lezzeti ve ustalıkla 1 metrelik kebaplar yapan iki kız kardeşin namı Bursa'ya yayıldı. Kebapları hazırlarken çocuklarını da bir an olsun yanlarından ayırmayan kız kardeşler, "Çocuk da bakarız, kebap da yaparız" diyor.

Baba mesleğine sahip çıkarak kadından kebapçı olmaz diyenlere en güzel cevabı verdiklerini belirten Fatma Yüksel, "Tam 12 senedir aynı yerimizdeyiz. Müşterilerimize verdiğimiz kaliteli hizmetten hiç taviz vermedik. Çocuklarımız burada büyüyor" dedi.

Eda Çiftçi ise, ilk defa kadın kebapçı gören müşterilerin şaşırdığını belirterek, "Herkesin aklındaki soru şuydu; kadından kebap ustası olur mu? Oldu, hem de çok güzel oldu. Kadınlar her şeyi yapar" diye konuştu.

Izgara başında şov yapan kadın kebapçılar birbirinden leziz kebapları müşterilerine sunuyor. - BURSA

Bursa'nın kebapçı kız kardeşleri
Bursa'nın kebapçı kız kardeşleri
Bursa'nın kebapçı kız kardeşleri
Bursa'nın kebapçı kız kardeşleri
Bursa'nın kebapçı kız kardeşleri
Bursa'nın kebapçı kız kardeşleri
Bursa'nın kebapçı kız kardeşleri

Fatma Yüksel, Çiftçi, Bursa, Kız, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bursa'nın kebapçı kız kardeşleri - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi TBMM'nin özel oturumuna sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim davet edildi Son Dakika! Erdoğan, TBMM'nin açılışında Ermenistan'a yüklendi: Bu haydutlara destek verenlere hesabı sorulacak Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla duymaya başlayan Sara'nın ilk tepkisi göz kırpmak oldu Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor
Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak         
15:14
Pazarcı esnafı, kavgada koltuk değneğiyle saldırdı Pazarcı esnafı, kavgada koltuk değneğiyle saldırdı         
14:47
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Domagoj Vida'dan Nikola Kalinic'e, taraftarı çileden çıkaracak tavsiye: Ödemelerde sorun var, Beşiktaş'a gelme Domagoj Vida'dan Nikola Kalinic'e, taraftarı çileden çıkaracak tavsiye: Ödemelerde sorun var, Beşiktaş'a gelme         
13:55
Yardımcısını darbettiği iddia edilen Seren Serengil hakkında hapis istemiyle dava açıldı Yardımcısını darbettiği iddia edilen Seren Serengil hakkında hapis istemiyle dava açıldı         
13:47
3 tane palamudun 10 lira olduğunu duyan balıkçıya koştu 3 tane palamudun 10 lira olduğunu duyan balıkçıya koştu         
13:29
Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu         
12:47
Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor         
11:45
Denizi olmayan Malatya'dan 11 ülkeye balık ihraç ediliyor Denizi olmayan Malatya'dan 11 ülkeye balık ihraç ediliyor         
11:37
Giyim mağazasında sıra kavgası! Kaynak yapan kadını uyarınca ortalık karıştı Giyim mağazasında sıra kavgası! Kaynak yapan kadını uyarınca ortalık karıştı         
11:07
Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi         
11:05
İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor         
11:05
Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar         
10:55
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı         
10:15
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 15:29:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'nın kebapçı kız kardeşleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei