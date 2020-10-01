Bursa'nın kebapçı kız kardeşleri - Son Dakika

Bursa'da iki kız kardeş kebap ustası oldu. 1 metrelik kebaplar hazırlayan kız kardeşler rakiplerine taş çıkartıyor.

Fatma Yüksel ve Eda Çiftçi isimli iki kız kardeş, vefat eden babalarının 12 sene önce temellerini attığı Otosansit Sanayi Sitesindeki kebapçı dükkanının başına geçti. İki kız kardeş mangalın başına geçti. Babadan kalan el lezzeti ve ustalıkla 1 metrelik kebaplar yapan iki kız kardeşin namı Bursa'ya yayıldı. Kebapları hazırlarken çocuklarını da bir an olsun yanlarından ayırmayan kız kardeşler, "Çocuk da bakarız, kebap da yaparız" diyor.

Baba mesleğine sahip çıkarak kadından kebapçı olmaz diyenlere en güzel cevabı verdiklerini belirten Fatma Yüksel, "Tam 12 senedir aynı yerimizdeyiz. Müşterilerimize verdiğimiz kaliteli hizmetten hiç taviz vermedik. Çocuklarımız burada büyüyor" dedi.

Eda Çiftçi ise, ilk defa kadın kebapçı gören müşterilerin şaşırdığını belirterek, "Herkesin aklındaki soru şuydu; kadından kebap ustası olur mu? Oldu, hem de çok güzel oldu. Kadınlar her şeyi yapar" diye konuştu.

Izgara başında şov yapan kadın kebapçılar birbirinden leziz kebapları müşterilerine sunuyor. - BURSA