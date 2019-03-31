Bursa'nın Keles İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet...
1 saat önce
Bursa'nın Keles ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Keskin kazandı.
Bursa
'nın Keles
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Keskin
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Keskin 4 bin 506, İYİ Parti
adayı Ali Işık 2
bin 695, Saadet Partisi
adayı Fehmi Narin
230 oy aldı.
Keskin'in öz geçmişi
Keskin, 1955 yılında Keles'in Dedeler köyünde Doğdu. İlkokulu Dedeler, orta ve lise öğrenimini Bursa İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Keskin, 1983 yılında Uludağ Üniversitesi
İlahiyat Fakültesini bitirdi ve Gaziantep
'in İslahiye
ilçesine öğretmen atandı.
Keles ve İznik
İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü görevlerinde bulunan Keskin, 2007-2014 yılları arasında İl Genel Meclis Üyeliği yaptı, 2014-2018 yılları arasında da AK Parti Keles İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yapan Keskin, 30 Kasım 2018'de ilçe başkanlığı görevinden ayrılarak Keles Belediye Başkan Adayı oldu.
Keskin, evli ve 4 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:03 Kaynak: AA
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