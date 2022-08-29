Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

29.08.2022 16:00
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Keles ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın Keles ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Çayören Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye iki arazöz, su tankeri, ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.

Söndürme çalışmasına helikopterle de havadan destek sağlandı.

Arazinin sarp olmasına ve rüzgara rağmen erken müdahale sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

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Kaynak: AA

Keles, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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