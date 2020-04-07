Bursa'nın Keles ilçesindeki 1 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

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Bursa'nın Keles ilçesindeki 1 mahalle karantinaya alındı
6 saat önce
Bursa'nın Keles ilçesine bağlı 1 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bursa'nın Keles ilçesine bağlı 1 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Yazıbaşı Mahallesi'nin karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Açıklamada, mahallede karantina şartlarına uygun her türlü tedbirin alındığı ve uygulamaya geçildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:42 Kaynak: AA
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