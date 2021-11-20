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Bursa'nın Kestel ilçesinde 2,5 yıldır 400 gram ekmek 1 liraya satılıyor - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde 2,5 yıldır 400 gram ekmek 1 liraya satılıyor

20.11.2021 11:03
Bursa'nın Kestel ilçesinde 2,5 yıldır 400 gram ekmek 1 liraya satılıyor

Bursa'nın Kestel Belediyesi bünyesindeki bir fırında 400 gram ekmek, 1 liradan satılıyor.

Bursa'nın Kestel Belediyesi bünyesindeki bir fırında 400 gram ekmek, 1 liradan satılıyor.

Günlük 5 bin ekmek üretiminin yapıldığı tesiste, ekmekler 2 buçuk yıldır 1 liradan vatandaşların sofrasında yer alıyor.

Fırında 9 farklı çeşit ekmek, üretilirken, birkaç saat içerisinde ekmeklerin tamamı satılıyor.

Kestel Belediyesi Başkanı Önder Tanır, Atatürk Caddesi'ndeki üretim tesisini ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların sofrasına, bütçesine katkı sunmak için en düşük fiyattan ekmeklerin satıldığını aktaran Tanır, "2019 yılında göreve başladığımızda bir fırınımız vardı. Bu fırında 400 gram ekmeğimiz 1 lira 25 kuruştu. Seçim döneminde vatandaşlara bir söz vermiştik. 'Evlenenlere, ev yapanlara ve dar gelirlilerin yanında olacağız diye.' Bu projelerden birisi de ekmeğin bedelini ucuzlatmaktı. 1 lira 25 kuruş olan ekmeği 1 liraya düşürdük ve 2 buçuk yıldır ekmeği 1 liradan satıyoruz. İnşallah görevde bulunduğumuz sürenin sonuna kadar hemşerilerimizin yanında olarak 400 gram ekmeği 1 liradan satacağız." dedi.

Dönem sonuna kadar 400 gram ekmeği 1 liradan satmayı hedeflediklerini belirten Tanır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Günlük 5 bin ekmek üretimi yaparak ortalama 2 bin 500 ailenin sofrasına ekmek ulaştırıyoruz. Bu ekmeklerimiz 5 farklı satış noktasında satışa sunuluyor. Vatandaşlarımız ekmek sayısının arttırılmasını, yetmediğini söylüyor. 3 bin 500 civarında bu ekmeği üretiyorduk. Taleplerin gelmesiyle birlikte bunu 5 bine çıkarttık. Lakin yine yetişemiyoruz."

Başkan Tanır, hedeflerinin görev süresinin sonuna kadar ekmek fiyatını artırmadan 1 liradan satmak olduğunu sözlerine ekledi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 2,5 yıldır 400 gram ekmek 1 liraya satılıyor
Bursa'nın Kestel ilçesinde 2,5 yıldır 400 gram ekmek 1 liraya satılıyor
Bursa'nın Kestel ilçesinde 2,5 yıldır 400 gram ekmek 1 liraya satılıyor
Bursa'nın Kestel ilçesinde 2,5 yıldır 400 gram ekmek 1 liraya satılıyor
Bursa'nın Kestel ilçesinde 2,5 yıldır 400 gram ekmek 1 liraya satılıyor

Kestel Belediyesi, Atatürk Caddesi, Önder Tanır, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'nın Kestel ilçesinde 2,5 yıldır 400 gram ekmek 1 liraya satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'nın Kestel ilçesinde 2,5 yıldır 400 gram ekmek 1 liraya satılıyor - Son Dakika
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