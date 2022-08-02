4 kişinin öldüğü kazayı yapan TIR şöförü, 'Ailem perişan' diyerek mektupla tahliyesini istedi - Son Dakika
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4 kişinin öldüğü kazayı yapan TIR şöförü, 'Ailem perişan' diyerek mektupla tahliyesini istedi

02.08.2022 10:49
4 kişinin öldüğü kazayı yapan TIR şöförü, 'Ailem perişan' diyerek mektupla tahliyesini istedi

BURSA'nın Kestel ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı, 22 aracın ise hasar gördüğü trafik kazası sonrası tutuklanan TIR şoförü Faruk Eskiçırak, bulunduğu cezaevinden mahkemeye mektup göndererek, tahliyesini istedi.

BURSA'nın Kestel ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı, 22 aracın ise hasar gördüğü trafik kazası sonrası tutuklanan TIR şoförü Faruk Eskiçırak, bulunduğu cezaevinden mahkemeye mektup göndererek, tahliyesini istedi. Eskiçırak mektubunda, 3 çocuğuyla ortada kalan eşinin çok zor durumlar yaşadığını belirterek, "Ailemi ve çocuklarımı kaybetmek, bu evliliği yıkmak istemiyorum. Hangi koşullarda olursa tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Kaza, 12 Mart 2021'de, Ankara- Bursa kara yolunun, Kestel ilçesinde meydana geldi. Faruk Eskiçırak yönetimindeki 18 AAJ 361 plakalı TIR, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada TIR'ın çarptığı 22 araçtaki Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler öldü, 22 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan TIR şoförü Faruk Eskiçırak tutuklandı. Savcılık soruşturması sonrası tutuklu sürücü hakkında, Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden olmak" suçundan 22,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Eskiçırak, yapılan duruşmada verdiği ifadesinde, 20 yılı aşkın süredir TIR şoförlüğü yaptığını, çalıştığı firmada son 2 yıldır aynı TIR'ı kullandığını kaydederek, "Aracın periyodik bakımlarını zamanı geldiğinde serviste yaptırdım. Rampadan inmeye başlayınca fren tutmadı. Hızım iyice arttı. En son hızım 120 kilometreye dayandı. Motor bağırıyordu, aracım 4'üncü vitesteydi. Rampadan inerken önümde seyreden araçlara çarpmamak için kendilerini korna, selektörle uyarıp, dörtlüleri yakıp, yol vermelerini istedim. Rampada bulunan araçlar sağa sola kaçışıp yol verdi. Amacım önümde seyreden araçlara vurmamaktı. En son düzlüğe doğru giriş yaptım. Bir anda trafik ışıklarının kırmızı yandığını, araçların orada durduğunu gördüm. Aracımı, sağa doğru manevra yaptırıp, devirme eğilimine girdim. Işıklara gelmeden öndeki bir araca çarpınca aracın yönü ışıkların istikametine döndü. Direksiyon bir anda kilitlenip stop etti. O anda hızla kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldım. Kazanın dorse fren körüklerinin boşalmasından kaynaklandığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

CEZAEVİNDEN MAHKEMEYE MEKTUPTutukluluk halinin devamına karar verilen TIR şoförü Faruk Eskiçırak, cezaevinden yargılandığı mahkeme başkanlığına mektup yazarak tahliyesini talep etti. Mektubu mahkemeye mecbur kaldığı için yazdığını aktaran Eskiçırak, tutuklu kaldığı süre içerisinde eşinin 3 çocuğuyla perişan olduğunu, evliliklerin çok kötü bir aşamaya geldiğini söyledi. Eskiçırak mektubunda, "Ailemi ve çocuklarımı kaybedip evliliği yıkmak istemiyorum. Hangi koşullarda olursa tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Faruk Eskiçırak'ın mektubu, adli tatil nedeniyle nöbetçi mahkeme değerlendirilecek.


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Kaynak: DHA

Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 kişinin öldüğü kazayı yapan TIR şöförü, 'Ailem perişan' diyerek mektupla tahliyesini istedi - Son Dakika

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