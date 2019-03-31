Son Dakika Haberleri: Bursa'nın Kestel İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Önder...

Bursa'nın Kestel İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Önder...

1 saat önce

Bursa'nın Kestel ilçesinde belediye başkanlığına AK Parti adayı Önder Tanır seçildi.

Bursa'nın Kestel İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Önder..., System.String[]
Bursa'nın Kestel ilçesinde belediye başkanlığına AK Parti adayı Önder Tanır seçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Önder Tanır 19 bin 567, CHP adayı Yıldıray Atlı 14 bin 283, Saadet Partisi adayı Mehmet Akbaba bin 942 oy aldı.

Tanır'ın öz geçmişi

1974 yılında Kestel'de dünyaya gelen Tanır, ilk ve ortaokulu Kestel'de, liseyi Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi'nde tamamladı.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun olan Tanır, 1999 yılında mimarlık şirketi kurdu.

Tanır, 2009 yerel seçimlerinde meclis üyesi seçildi. Önder Tanır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Komisyonu ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İngilizce bilen Tanır, evli ve 4 çocuğu bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:19 Kaynak: AA

AK Parti, Tanır, Bursa, Kestel, Güncel
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