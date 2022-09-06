Kestel'de iş yerinde uyuşturucu ticaretine polis baskını : 2 gözaltı - Son Dakika
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Kestel'de iş yerinde uyuşturucu ticaretine polis baskını : 2 gözaltı

06.09.2022 13:36
Kestel'de iş yerinde uyuşturucu ticaretine polis baskını : 2 gözaltı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden polis ekipleri, iş yerine düzenlediği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden polis ekipleri, iş yerine düzenlediği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 102 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Kale Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Gece saatlerinde iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, içeride bulunan S.A. ile Ü.A.'yı gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramalarda 102 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüphelilerden S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ü.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kestel'de iş yerinde uyuşturucu ticaretine polis baskını : 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kestel'de iş yerinde uyuşturucu ticaretine polis baskını : 2 gözaltı - Son Dakika
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