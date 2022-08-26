Kestel'de tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kestel'de tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı

26.08.2022 11:53
Kestel'de tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Berk Aktaşçay (35) yönetimindeki 16 AVY 919 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolu Babasultan mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağındaki tarlaya savruldu.

Kazada, araçta sıkışarak yaralanan sürücü için bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü, itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Ankara, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kestel'de tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kestel'de tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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