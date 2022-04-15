Bursa'nın kral ailesi büyüyor... 7 yavru aslan görücüye çıktı - Son Dakika

Bursa'nın kral ailesi büyüyor... 7 yavru aslan görücüye çıktı

Zoopark'ta kendilerine ayrılan yeşil alanda güneşlenen 7 yavru aslan renkli görüntüler oluşturdu

BURSA Bursa Hayvanat Bahçesi'nde İnci isimli anne aslan; geçen yıl mayıs ayında 3 yavrunun ardından kasım ayında da 4'üz aslan dünyaya getirdi. 7 kardeş bahar mevsimi ile birlikte yuvalarından doğal ortama salınırken, güneşli havanın ve yeşilliğin keyfini sürdüler. 7 yavru aslanın birbirleriyle oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin kralları Kaptan isimli erkek Afrika aslanı ile İnci isimli dişi Afrika aslanının kasım ayında dört, geçen yıl mayıs ayında ise üç yavrusu dünyaya geldi. 4 Kasım doğumlu iki erkek yavru aslana Paşa ve Rüzgar, dişilere ise Zümrüt ve Yakut isimleri verildi.

Mayıs ayında doğan iki erkek bir dişiye ise Çınar, Vezir, Güneş adları konuldu. Böylece hayvanat bahçesinde sayıları 9'a ulaşan Afrika aslanları misafirlerin de ilgi odağı oldu. Özel beslenme programları, doğal ortamlarını aratmayan yaşam alanları ile keyifli vakit geçiren aslan ailesi, havadan dron ile de görüntülendi.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği'nin tam üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi, kurulduğu yıldan bu yana milyonlarca misafiri ağırladı. Hayvanat Bahçesi 121 tür ve yaklaşık bin 300 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Zoo Teknist Şebnem Kara Uzun, "Bahçemizde İnci ve Kaptan isimli Afrika aslanlarının kasım ayında dört, mayıs ayında üç yavrusu dünyaya geldi. Toplam 9 Afrika aslanımız var. Yavrularımızın sağlıklı gelişimi için veteriner hekimler ve beslenme uzmanları günlük takiplerini gerçekleştiriyor. Hayvanlarımızın evcilleştirilmemesi için bakıcılarla direkt temasını sağlamıyoruz. Hayvanların mümkün olduğunca doğal yaşamlarını bozmadan gelişimlerini tamamlamalarını planlıyoruz" dedi.