Son Dakika Haberleri: “Bursa’nın kurtuluşu bir milletin kurtulmasıdır”
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“Bursa’nın kurtuluşu bir milletin kurtulmasıdır”

49 dakika önce

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun, bir kentin kurtuluşundan çok daha büyük bir anlamı olduğunu belirterek, "Bir milletin düşman işgalinden kurtuluşunun tarihidir 11 Eylül aynı zamanda" dedi.

“Bursa’nın kurtuluşu bir milletin kurtulmasıdır”, System.String[]

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun, bir kentin kurtuluşundan çok daha büyük bir anlamı olduğunu belirterek, "Bir milletin düşman işgalinden kurtuluşunun tarihidir 11 Eylül aynı zamanda" dedi.

Eylül, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:40 
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