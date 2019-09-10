“Bursa’nın kurtuluşu bir milletin kurtulmasıdır”
49 dakika önce
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun, bir kentin kurtuluşundan çok daha büyük bir anlamı olduğunu belirterek, "Bir milletin düşman işgalinden kurtuluşunun tarihidir 11 Eylül aynı zamanda" dedi.
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun, bir kentin kurtuluşundan çok daha büyük bir anlamı olduğunu belirterek, "Bir milletin düşman işgalinden kurtuluşunun tarihidir 11 Eylül aynı zamanda" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:40
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