BURSA'NIN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI BAŞLADI - Son Dakika
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BURSA'NIN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI BAŞLADI

10.09.2022 21:50

BURSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü kutlamaları tarihi belediye binasına Türk bayrağının asılması ile başladı.

BURSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü kutlamaları tarihi belediye binasına Türk bayrağının asılması ile başladı.

11 Eylül Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü kutlamaları temsili kurtuluş gösterisi ile başladı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyeleri, şehrin kurtuluşunu temsili olarak canlandırdı. Türk bayrakları ile tarihi belediye binasının önüne gelen milis kuvvetleri, vatandaşlardan alkış aldı. İstiklal Marşı'nın okunması sırasında tarihi belediye binasındaki Türk bayrağı, gaziler tarafından göndere çekildi. Daha sonra Ulu Cami'nden kurtuluş salası okundu. Ardından milis kuvvetleri temsilcileri, Türk bayrağını öperek Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız'a teslim etti. Yıldız ve törene katılan Vali Yardımcısı Hamdi Bolat da gazilere çiçek takdim etti.

Töreni izleyenler ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu. Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehter Takımı'nın konser verdiği kurtuluş kutlamalarında Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibi de gösterisiyle büyük beğeni topladı.

Tarihi belediye binası önünde başlayan kurtuluş töreni, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yapılan fener alayı ile devam etti. Halk oyunları gösterilerinin düzenlendiği etkinlik Esat Kabaklı konseriyle tamamlandı.

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Kaynak: DHA

Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

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