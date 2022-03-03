Bursa'nın leylek köyü, "dördüncü cemresi" Yaren leyleği bekliyor - Son Dakika
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Bursa'nın leylek köyü, "dördüncü cemresi" Yaren leyleği bekliyor

03.03.2022 11:07

"Yaren" adı verilen leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğuyla ün salan Karacabey ilçesine bağlı kırsal Eskikaraağaç Mahallesi, göç mevsimiyle Afrika'dan kanat çırpacak konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.

"Yaren" adı verilen leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğuyla ün salan Karacabey ilçesine bağlı kırsal Eskikaraağaç Mahallesi, göç mevsimiyle Afrika'dan kanat çırpacak konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Bursa'da, Uluabat Gölü'nün kıyısında bir yarımada üzerinde bulunan ve "leylek köyü" olarak anılan Eskikaraağaç Mahallesi'ni göç heyecanı sardı.

Türkiye'de Avrupa Leylek Köyü Ağı'na üye tek bölge olan, doğal güzellikleriyle de ilgi gören Eskikaraağaç'ın ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı, 10 yıldır göç dönemlerinde gelip ilkbahar ve yazı burada geçiren "Yaren" adlı leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğunu konu alan haber, belgesel ve diğer yapımlar sayesinde arttı.

Leyleklerin göç yolunda konakladığı mahalle, hem doğal güzelliği hem de Yaren'in hikayesiyle bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

Heyecanla Yaren'i bekliyorlar

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AA muhabirine, bu yıl hazırlıklara erken başladıklarını, elektrik hatları ve yuvalarda birtakım düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl ara vermek zorunda kaldıkları Leylek Festivali'ni bu sene gerçekleştireceklerini belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye hatta dünyaya mal olmuş, bazı ders kitaplarına konu olmuş Yaren leyleğin de gelmesini bekliyoruz. Bizim için bahar, Yaren leyleğin gelmesiyle başlıyor. Bu yörede yaşayan yaşamayan, Yaren leyleğin hikayesini takip eden vatandaşlarımız onun gelmesini bekliyor."

Balıkçı Adem Yılmaz da mart ayının girmesiyle kendisini heyecan sardığını aktardı.

Yaren için ağlarını göle bıraktığını, balıklarını hazırladığını ifade eden Yılmaz, "Yaren çok bitkin vaziyette geliyor, yolculuk dolayısıyla. Ben de beslemek için balıklarımı hazırlıyorum. Bu yıl onunla 11. yıl olacak. Umarım bu yıl da bizi sevindirir." dedi.

Mahalle Muhtarı Rıdvan Çetin, leyleklerin, mahallenin ve Karacabey'in tanıtımı bakımından önemine dikkati çekerek, "Bölge halkı olarak Yaren ve diğer leylekleri büyük bir heyecanla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Sosyal medyadan da takip ediliyor

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise leyleklerin Afrika kıtasından bahar göçüyle beraber gelmesiyle Türkiye'de görülmeye başlandığını belirtti.

Bölgenin, göç yolu güzergahında olduğunu anlatan Tüydeş, şöyle devam etti:

"Uluabat Gölü ve çevresi de bu rotada. Bu anlamda leylekleri görebileceğimiz en yoğun dönemi yaşıyoruz. Son bir haftadır rüzgar ve yağış nedeniyle göç durdu. Havalar normale döndüğünde göç hızlı bir şekilde devam edecek. Yaren leyleğin de bu sürülerin içinde olmasını umut ediyoruz. Yaren leylekle ilgili Türkiye'de 'dördüncü cemre, Yaren'dir' diyenler var. Sosyal medya üzerinden milyonlarca insan Yaren'in Adem amcaya kavuşmasını bekliyor."

Bursa'nın leylek köyü, dördüncü cemresi Yaren leyleği bekliyor
Bursa'nın leylek köyü, dördüncü cemresi Yaren leyleği bekliyor
Bursa'nın leylek köyü, dördüncü cemresi Yaren leyleği bekliyor

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Karacabey, Türkiye, Bursa, GÖÇ, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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