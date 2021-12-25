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Bursa'nın "mahalle gönüllüleri" gönüllere dokunuyor - Son Dakika

Bursa'nın "mahalle gönüllüleri" gönüllere dokunuyor

25.12.2021 12:22
Bursa'nın "mahalle gönüllüleri" gönüllere dokunuyor

Bursa'da Büyükşehir Belediyesinin başlattığı Mahalle Gönüllüleri hareketinin üyeleri, birçok alanda mahallelerine ücretsiz hizmet veriyor.

Bursa'da Büyükşehir Belediyesinin başlattığı Mahalle Gönüllüleri hareketinin üyeleri, birçok alanda mahallelerine ücretsiz hizmet veriyor.

Gönüllüler, turizm rehberliği, kenti güzelleştirme, yaşlılara, şehit ve yetim ailelerine ziyaret, YKS deneme kitapçığı dağıtma ve tercih noktaları oluşturma, temizlik faaliyetleri, akademik danışmanlık, sosyal hizmetler ve sokak hayvanlarını besleme gibi birçok etkinlikte yer alıyor.

Kasım ayında Ankara'da düzenlenen "Tam Bana Göre Festival"de Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışmasında ödüle layık görülen Bursa Mahalle Gönüllüleri Projesinin gönüllüleri, kentteki 1058 mahallenin 267'sinde görev alıyor ve etkinlikler düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Koordinatörü Enes Hanpa, AA muhabirine, mahalle gönüllülerinin de koordinatörlüğünü yürüttüklerini söyledi.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde hareketi başlattıklarını aktaran Hanpa, şöyle konuştu:

"Yoğun ilgiyle karşılandı ve hareket gittikçe büyüdü. Şu anda 2 bin 500'e aşkın gönüllümüz var. Çok farklı etkinliklere, 40'a yakın eğitime imza attık. Hayvanlarımızı besledik, pandemi sürecinde sokağa çıkamayan yaşlılarımıza hürmet ziyaretleri gerçekleştirdik. Yetimleri, şehit çocuklarımızı ziyaret ettik. Dünya Çevre Günü ve Dünya Su Günü'nde etkinlikler yaptık."

Hanpa, gönüllülerin 12 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her meslek grubundan gönüllümüz var. Özellikle üniversite öğrencilerimiz çok. Avukatından doktoruna, astsubayından polisine, üniversite öğrencisinden işçisine yelpazemiz çok geniş. 'Bursa'ya hizmet' dediğimiz zaman herkes gönüllü olarak bu faaliyetlere katıldı. Bu bizi çok sevindirdi. Kısa bir sürede bu sayıya ulaşmak zaten bu işin doğru adım olduğunu gösterdi. Katılımlar yoğun şekilde devam ediyor. Bursalıları gönüllü olmaya davet ediyoruz."

"Onların gülüşlerine ortak olmak çok güzeldi"

Gönüllülerden 24 yaşındaki Beyza Nur Atagün de kurulduğu günden bu yana organizasyonda yer aldığını anlattı.

Çok farklı alanlarda projeler yaptıklarını dile getiren Atagün, "Psikolog olarak aslında rehabilite etmek, gönüllü psikolog olmak için dahil olmuştum bu ekibe ama sonrasında çok çeşitli etkinliklerin, faaliyetlerin içerisinde yer aldık. Yetim çocuklar, sokak hayvanlarını koruma, kültür sanat ve eğitim alanlarında pek çok etkinliklerimiz oluyor." dedi.

Atagün, bu süreçte kendisini en çok etkileyen etkinliğin yetimlerle ilgili olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bursa'mızın 17 ilçesinde bine yakın yetim çocuğa Alinur Aktaş başkanımızın verdiği mektupları ilettik. Daha sonra bu çocuklarımız mektuplara geri dönüş yaptılar. Hem kendilerini tanıttılar hem de dileklerini yazdılar. Sonra bunların içerisinde belediyenin karşılayabileceği dilekleri gerçekleştirildi ve büyük bir yemek organizasyonunda çocuklara dilekleri verildi. Onların gülüşlerine ortak olmak çok güzeldi. Beni en çok mutlu eden etkinliklerden biriydi."

Müzik öğretmeni Uğur Duran ise salgın döneminde belediye başkanının sosyal medya mesajını görünce eşiyle gönüllü olmak için başvurduklarını dile getirerek, "Eskiden herkes kendi mahallesi için bir şeyler yapardı. Şu anda Alinur başkanın başlattığı bu proje inanılmaz şekilde büyüdü. Bursa'nın her yerinde gönüllü olarak, hiçbir karşılık beklemeden bu işleri yapıyoruz ve çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın mahalle gönüllüleri gönüllere dokunuyor
Bursa'nın mahalle gönüllüleri gönüllere dokunuyor

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Turizm, Ankara, Şehit, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'nın 'mahalle gönüllüleri' gönüllere dokunuyor - Son Dakika


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