Kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında 16 ARP 186 plakalı otomobilin sürücüsünün sağ şeritte ilerlerken iki aracın arasından makas atmaya çalıştığı, iki otomobile ve refüj korkuluklarına çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da biri ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

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