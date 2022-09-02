Durumu ağır olan Kaydı ile diğer yaralı Kekik, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyir halindeki Sami Pastalcı yönetimindeki 16 ADS 108 plakalı otomobil ve Fahrettin Selvi'nin kontrolündeki 16 SLV 88 plakalı otomobil ile araçların arasından makas atarak geçmeye çalışan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 ARP 186 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da 3 otomobilin karıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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