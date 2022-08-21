Bursa'da baraka yangını korkuttu - Son Dakika
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Bursa'da baraka yangını korkuttu

21.08.2022 22:28
Bursa'da baraka yangını korkuttu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan baraka yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan baraka yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yunuseli Mahallesi'nde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında baraka kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangının çevredeki binalara sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

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Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü Bursa'da trafo alev alev yandı Bursa'da trafo alev alev yandı
Kaynak: İHA

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da baraka yangını korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da baraka yangını korkuttu - Son Dakika
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