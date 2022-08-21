Yangın, saat 19.30 sıralarında Yunuseli Mahallesi'nde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında baraka kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangının çevredeki binalara sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da baraka yangını korkuttu - Son Dakika

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