Bursaray'ın bariyerlerine çarpan araçtaki iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursaray'ın bariyerlerine çarpan araçtaki iki kişi yaralandı

17.08.2022 01:15
Bursaray'ın bariyerlerine çarpan araçtaki iki kişi yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hafif raylı sistem hattı Bursaray'ın bariyerlerine ve tel örgülere çarpan araçtaki iki kişi yaralandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hafif raylı sistem hattı Bursaray'ın bariyerlerine ve tel örgülere çarpan araçtaki iki kişi yaralandı.

Alemdar Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde, merkezden İzmir istikametine giden Mehmet Emin Y. idaresindeki 16 BDT 14 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bursaray'ın bariyerlerine ve tel örgülere çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Mehmet Emin Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bursaray seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Devrilen tellerin kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

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Bursa'da ticari araç metro rayına uçtu : 1 yaralı Bursa'da ticari araç metro rayına uçtu : 1 yaralı
Kaynak: AA

Osmangazi, Tragger, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursaray'ın bariyerlerine çarpan araçtaki iki kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursaray'ın bariyerlerine çarpan araçtaki iki kişi yaralandı - Son Dakika
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