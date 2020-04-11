Bursa'nın meydan ve yolları sessizliğe büründü - Son Dakika

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Bursa'nın meydan ve yolları sessizliğe büründü
6 saat önce
Bursa'nın meydan ve yolları sessizliğe büründü Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bursa'da sokak ve yollar sessizliğe büründü.
Bursa'nın meydan ve yolları sessizliğe büründü
BURSA - Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bursa'da sokak ve yollar sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde 48 saat sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte Bursa'nın meydan yol ve sokakları sessizliğe büründü. Her gün on binlerce insanın ziyaret ettiği tarihi ve turistlik yerler ise bom boş kaldı. Bursa'da insan ve araç sesinin yerini kuş sesleri aldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:24 Kaynak: İHA
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