Bursa'nın meydanlarında yeniden sessizlik hakim... - Son Dakika

Yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından caddeler ve sokaklar gündüz saatlerinde de sessizliğini korudu. Bursa meydanları ve caddelerinin sessizliği drone ile havadan görüntülendi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 24 İlde geçerli olan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Bursa Heykel, Setbaşı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Haşimişcan Caddesi, Atatürk Caddesi de sessizliğe büründü.



Kısıtlamanın başlamasının ardından sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda polis ekipleri denetimlerini devam ettiriyor. Araç tek tek kontrol ettikten sonra sürücülere maske ve sosyal mesafe kuralı hakkında uyarılarda bulunuyor. - BURSA