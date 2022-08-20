80 yaşındaki yaşlı adam traktör kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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80 yaşındaki yaşlı adam traktör kazasında hayatını kaybetti

20.08.2022 23:29
80 yaşındaki yaşlı adam traktör kazasında hayatını kaybetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 80 yaşındaki yaşlı adam traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 80 yaşındaki yaşlı adam traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Mudanya'nın Aydınpınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. 80 yaşındaki Hikmet Balcı'yı, gece eve gelmeyince endişelenen çocukları aramaya başladı. Geç saatlerde zeytinliğin yaklaşık 50 metre aşağısında traktörü bulan çocuklar, traktörün ilk devrildiği yerde ise babaların cansız bedenlerine rastladı. Traktör devrildiği sırada Hikmet Balcı'nın üzerinden geçtiği bilgisi alınırken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Balcı'nın kaza sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Hikmet Balcı öğle namazını müteakip Aydınpınar Kabristanlığı'na defnedildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, Balcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 80 yaşındaki yaşlı adam traktör kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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