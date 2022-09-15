Mudanya ilçesindeki dere yatakları temizleniyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, ağustos ayında yaşanan sel ve su taşkınlarından etkilenen derelerde temizlik çalışması başlatıldı.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, Işıklı, Karanlık, Kumyaka ve Yeşil derelerinde selin ardından biriken çöp ve çamur birikintilerinin temizleme çalışmaların başladığı aktarıldı.

Açıklamada, yaklaşık bir ay sürecek çalışmada 123 araç ve 270 personelin görev yapacağı, çalışmanın ilk aşamasında yaklaşık 200 kamyon çamur ve çöpün kent dışına çıkarıldığı belirtildi.