MUDANYA'DA ÇÖKEN AHIRDA 5 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ

BURSA'nın Mudanya ilçesinde ahırın tavanının çökmesi sonucu 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Ahırın enkazı altında kalan 2 büyükbaş hayvan da, olay yerine gelen arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Mezrada bulunan bir ahırın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, NAK, MAK, ANDA ve AKUT arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu 2 büyükbaş hayvan kurtarılırken, 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.