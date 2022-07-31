MUDANYA'DA ÇÖKEN AHIRDA 5 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ - Son Dakika
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MUDANYA'DA ÇÖKEN AHIRDA 5 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ

31.07.2022 23:13

BURSA'nın Mudanya ilçesinde ahırın tavanının çökmesi sonucu 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde ahırın tavanının çökmesi sonucu 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Ahırın enkazı altında kalan 2 büyükbaş hayvan da, olay yerine gelen arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Mezrada bulunan bir ahırın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, NAK, MAK, ANDA ve AKUT arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu 2 büyükbaş hayvan kurtarılırken, 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Mudanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MUDANYA'DA ÇÖKEN AHIRDA 5 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: MUDANYA'DA ÇÖKEN AHIRDA 5 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ - Son Dakika
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