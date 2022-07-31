Bursa'da çöken ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Bursa'da çöken ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu

31.07.2022 21:53
Bursa'da çöken ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çöken ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu, 2 büyükbaş hayvan ile ördekler ise arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu enkazdan canlı kurtarıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çöken ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu, 2 büyükbaş hayvan ile ördekler ise arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu enkazdan canlı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Göynüklü Mahallesi'nde, bir vatandaşa ait ahır henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

İçinde inek, öküz ve ördeklerin bulunduğu öğrenilen enkazdakileri kurtarmak için, olay yerine gelen itfaiye, AFAD, Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK), ANDA, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri çalışma yürüttü.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu çıkarılan büyükbaş hayvanlardan 5'inin telef olduğu belirlendi, 2 büyükbaş hayvan ile bazı ördekler ise enkazdan canlı kurtarıldı.

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Kaynak: AA

Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da çöken ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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