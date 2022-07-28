Vatandaşların müdahalesiyle gözlerini açan kadının kendine gelmemesi üzerine olay yerin çağrılan ambulans yaralı kadını Mudanya Devlet Hastanesi 'ne götürdü. Yaşlı kadının tedavisi sürerken, mahalle sakinleri bu kavşağa tedbir alınmasını ve düzenleme yapılmasını istediler - BURSA

Halitpaşa Mahallesi'nde Mudanya Bursa minibüsü kavşaktan dönüş yaptığı anda; bir kadın minibüsün aynasına kafasını çarparak yere yığıldı. Bir süre bilinci kapalı olarak yede yatan 60 yaşlarındaki kimliği belirsiz kazazede kadına çevredekiler müdahale ettiler.

Kaynak: İHA

Tragger, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da kavşaktaki kazada faciadan dönüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.