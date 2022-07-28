Bursa'da kavşaktaki kazada faciadan dönüldü - Son Dakika
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Bursa'da kavşaktaki kazada faciadan dönüldü

28.07.2022 10:13
Bursa'da kavşaktaki kazada faciadan dönüldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde döner kavşakta meydana gelen kazada bir kadın başından yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde döner kavşakta meydana gelen kazada bir kadın başından yaralandı.

Yıllardır döner kavşakta yaşanan araç ve yaya trafiğindeki kaos yüzünden meydana gelen kazada bir kadın canından oluyordu.

Halitpaşa Mahallesi'nde Mudanya Bursa minibüsü kavşaktan dönüş yaptığı anda; bir kadın minibüsün aynasına kafasını çarparak yere yığıldı. Bir süre bilinci kapalı olarak yede yatan 60 yaşlarındaki kimliği belirsiz kazazede kadına çevredekiler müdahale ettiler.

Vatandaşların müdahalesiyle gözlerini açan kadının kendine gelmemesi üzerine olay yerin çağrılan ambulans yaralı kadını Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaşlı kadının tedavisi sürerken, mahalle sakinleri bu kavşağa tedbir alınmasını ve düzenleme yapılmasını istediler - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kavşaktaki kazada faciadan dönüldü - Son Dakika

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