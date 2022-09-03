Selde hayatını kaybetti 2 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika
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Selde hayatını kaybetti 2 gün sonra cesedi bulundu

03.09.2022 01:03
Selde hayatını kaybetti 2 gün sonra cesedi bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan selde 2 sonra sonra can kaybı olduğu ortaya çıktı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan selde 2 sonra sonra can kaybı olduğu ortaya çıktı.

Mudanya ilçesinde şiddetli fırtınayla birlikte etkisini gösteren yağış sele sebep olmuş çok sayıda ev, işyeri ve araç zarar görmüştü. Selde can kaybı olmaması en büyük teselli olmuştu. Afetten 2 gün sonra can kaybı olduğu ortaya çıktı. Mudanya ilçesi Kumyaka köyündeki tarlasına giden Feridun Sevimlioğlu, (70) tarlasında çalışınken sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bağ evinde kalan yaşlı adamın ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine güvenlik güçlerine haber verdi. Bağ evinin çevresinde yapılan aramalarda yaşlı adamın sel sularına kapılarak sürüklenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. - BURSA

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Sağanak yağışla birlikte gelen dolu, çiftçinin mahsulünü vurdu Sağanak yağışla birlikte gelen dolu, çiftçinin mahsulünü vurdu Sel felaketinde hayatını kaybetti, 2 gün sonra cesedi bulundu Sel felaketinde hayatını kaybetti, 2 gün sonra cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Mudanya, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selde hayatını kaybetti 2 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selde hayatını kaybetti 2 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika
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