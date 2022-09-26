Ekiplerin müdahalesine karşın bir bölümü yanan ve su alan tekne battı.

Kaynak: AA

Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da motor bölümünde yangın çıkan balıkçı teknesi battı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.