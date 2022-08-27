Mudanya'da huzur-güven uygulaması - Son Dakika
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Mudanya'da huzur-güven uygulaması

27.08.2022 11:03
Mudanya'da huzur-güven uygulaması

Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri güven ve huzuru sağlamak amacıyla asayiş uygulaması yaptı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri güven ve huzuru sağlamak amacıyla asayiş uygulaması yaptı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur ve güveni sağlamak amacıyla asayiş uygulaması yaptı. İDO ve BUDO ile yapılan transit geçişlerde aranan kaçakların tespiti ve çeşitli yerlere yapılan ani baskınlarla kontroller yapıldı. Trafik polisleri de araçlarda yaptıkları kontrollerde eksik evrak ve hatalı kullanmadan dolayı bazı sürücülere idari para cezası kesti.

Yapılan geniş çaplı uygulamada, 22 adet metruk bina, 21 adet park bahçe, 32 adet cadde ve sokak, 3 adet meydan, 2 adet sahil bandı, 2 adet liman barınağı, 1 adet AVM çevresi ile bölgede bulunan kamu kurumları çevresi kontrol edildi. Yapılan yol uygulaması ve denetimlerde 234 şahıs, 64 araç kontrolü yapıldı. 14 araca 2 bin 965 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri uygulamaların artarak devam edeceğini söyledi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mudanya'da huzur-güven uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'da huzur-güven uygulaması - Son Dakika
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