Sağanak yağış denizin rengini değiştirdi - Son Dakika
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Sağanak yağış denizin rengini değiştirdi

15.08.2022 10:33

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte deniz kahverengiye büründü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte deniz kahverengiye büründü. Bir saat boyunca etkili olan yağış sebebiyle kimi ağaçlar fazla dayanamayıp kırıldı.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Denize karışan yağmur suları, denizin mavi görüntüsünü kahverengiye çevirdi. Yoğun yağışa daha fazla dayanamayan ağaçların gövdeleri ise kırıldı. Belediye ekipleri, ağaçları ve sel sularıyla birlikte gelen taşları kaldırmak için çalışmalarına devam diyor.

(Süleyman Aydın/İHA)

YORUMLAR
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Tekneler denizde değil depoda yüzdü Tekneler denizde değil depoda yüzdü Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar su içinde kaldı (2) Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar su içinde kaldı (2) AFAD: 'Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT'tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir. AFAD: 'Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT'tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir.
Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak yağış denizin rengini değiştirdi - Son Dakika

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