Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (3)

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah yaklaşık 1 saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı. Mudanya-Bursa yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Yağış sebebiyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi.

Bu arada su baskını nedeniyle zarar gören ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yürütüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi ekipleri bodrum katlarda biriken sular ile cadde ve sokaklardaki çamurları temizlemek için yoğun çaba sarf etti.

Evleri zarar görenlere 3 bin lira destek verilecek

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, sağanak nedeniyle zarar gören evlere 3 bin lira yardım yapılacağını söyledi.

Bölgede ekiplerin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Canbolat, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla evleri zarar görenlere acil olarak 3 bin lira destek veriyoruz. İş yerleriyle ilgili hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Ev ve iş yerlerindeki hasarın raporlanması bittiğinde ilgili bakanlığa göndererek gerekli destek çalışmaları yapılacak." dedi.

"50 su baskını olayına müdahale ettik"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde gelen ilk ihbarın ardından ekiplerin sadece 8 dakikada sahada müdahaleye başladığını bildirdi.

Aktaş, 112 çağrı merkezine yapılan 192 ihbarın 55'inin su baskını olduğunun tespit edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"12 araç-ekip ve 30 personel olmak üzere 22 dalgıç pompa ile su çekim çalışmaları ve zarar ziyan tespit raporlamalarını sürdürüyoruz. BUSKİ tarafından 7 kepçe, 4 vakumlu 4 vidanjör araç-ekip, 1 motopomp, 3 dalgıç pompa ve 40 personel ile 50 su baskını olayına müdahale ettik. Hemşehrilerimizin zarar, ziyanı ve temizlik çalışmaları için ev ev kontroller yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kıymetli Mudanyalı hemşehrilerimizin her zaman olduğu gibi bu zor gününde de yanlarındayız. Geçmiş olsun."