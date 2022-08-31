Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün uyarılarının ardında Bursa'da öğleden sonra sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur suyu nedeniyle altgeçitler adete havuza dönerken vatandaşlar yolun karşısına geçemedi. Canlarını tehlikeye atan bazı vatandaşlar ise anayoldan karşıya geçti.

Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da altgeçitler suyla doldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika

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