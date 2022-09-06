Selde zeytin ağacına takılarak ölümden dönen aile: Kurtulabileceğimizi tahmin etmiyorduk - Son Dakika
Üye Girişi

Selde zeytin ağacına takılarak ölümden dönen aile: Kurtulabileceğimizi tahmin etmiyorduk

06.09.2022 10:41
Selde zeytin ağacına takılarak ölümden dönen aile: Kurtulabileceğimizi tahmin etmiyorduk

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sel sularına kapılıp, zeytin ağacına çarparak duran minibüste eşi ve 3 çocuğuyla birlikte çevredekiler tarafından kurtarılan Evren Y., "Gerçekten çok korktuk. Kurtulabileceğimizi hiç tahmin etmedim. Son anda apartmandaki gençler sayesinde kurtarıldık" dedi.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sel sularına kapılıp, zeytin ağacına çarparak duran minibüste eşi ve 3 çocuğuyla birlikte çevredekiler tarafından kurtarılan Evren Y., "Gerçekten çok korktuk. Kurtulabileceğimizi hiç tahmin etmedim. Son anda apartmandaki gençler sayesinde kurtarıldık" dedi.

Mudanya'da 31 Ağustos'ta etkili olan sağanak, Halitpaşa Mahallesi'nde sele dönüştü. Semt pazarının kurulduğu Değirmendere Caddesi'nde çok sayıda araç, sel sularına kapıldı. Meyve satarak geçimini sağlayan Evren Y. ile eşi Vildan (38), çocukları Toprak Çınar (5), Eymen (2) ve 4 aylık Zehra Güneş'in içinde bulunduğu minibüs de sel sularına kapılarak, sürüklendi. Zeytin ağacına takılarak duran minibüse sel suları dolmaya başladı. Ölümle burun buruna gelen aile, çevredekiler tarafından uzatılan halat sayesinde araçtan çıkartılarak kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

'ÖLÜMÜ DÜŞÜNDÜM, BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEDİM'Korku dolu anları anlatan Vildan Y. "Yağmur yağdığı esnada araca bindik. Bu sırada birden su bastırdı. Aracımız geri geri gitmeye başladı. Bizi ağaç tuttu. Bu sırada eşim apartmandan yardım istedi. Çok korktuk. Çocuklarım zor kurtuldu. Büyük oğlumu babasına verdim. Küçük oğlum, ayaklarıma kilitlenip, kaldı. Bebeğim de kucağımdaydı. Ölümü düşündüm, başka bir şey düşünmedim. Kurtulacağımız aklımın ucundan bile geçmiyordu. Eğer bu ağaç burada olmasaydı; araç devrilip sürüklenirdi. Biz de suyun içinde boğulurduk. Aracımız ağaca yaslanınca içeri su dolmaya başladı. Allah yardım etti. O gün ıslanan çocuklarım hasta oldu. Hala iyileşmediler" dedi.Kendilerini kurtaran kişilere de teşekkür eden Vildan Y., "O anı yaşayarak anlayabilirsiniz. Kilitlenip kaldım, elimden hiçbir şey gelmedi. Allah razı olsun, apartmandakiler kurtardıktan sonra üzerimizi değiştirdik. Çocuklarım o günden beri hastalar. Aracımız zarar gördü. Eşim aracımız sayesinde evimize ekmek getiriyordu" diye konuştu.'SU BİR ANDA İNSAN BOYUNA GELDİ'Geçimini pazarcılıkla sağladığını söyleyen Evren Y. ise "O gün burada aracımızla beraber tezgahımızı kurmuştuk. Eşim öğleden sonra yanıma gezmeye geldi. Yağmurun başlamasıyla aracın içine sığındık. Rögarın patlamasıyla su bir anda insan boyuna geldi. Bu sırada aracım sürüklenerek bu ağaca çarptı. Ağaç olmasaydı, sürüklenerek gitmiştik. Daha sonra insanlar, apartmandan halat atarak bizi kurtardı. O anlar gerçekten korkunçtu" ifadelerini kullandı.Olayın şokunu üzerlerinden atamadıklarını ifade eden Evren Y. şöyle devam etti: "O an kurtulacağımızı kesinlikle düşünmedim. Olay zaten anlatılmaz, yaşanacak türdendi. Gerçekten çok korktuk. Kurtulabileceğimizi hiç tahmin etmedim. Son anda apartmandaki gençler, sayesinde kurtarıldık. Kendimizi bir şekilde kollayabilecek insanlarız. Ama 3 çocuğum da daha küçük. Kendilerini kollayamayacak yaştalar. Zeytin ağacı olmasaydı; bizim aracımız panelvan araç olduğu için, içi boş araç ve yan yatarak sürüklenirdi. Biz de içinde giderdik. Zaten su aracın yarısına kadar dolmuştu." 'AİLEMİ BU ARAÇLA GEÇİNDİRİYORDUM'

Canlarını zor kurtardıklarını ancak zararının büyük olduğunu belirten Evren Y., "Çünkü malımın hepsi sel ile beraber gitti. Yaklaşık 2 ton malım gitti. Toptancılar, her gün kapıma geliyor. Parayı ödemem için sıkıştırıyorlar. Şu an bunun stresini yaşıyorum. Yetkililerden ailem için bana yardım etmelerini bekliyorum. Ailemi bu araç sayesinde geçindiriyordum. Şu anda aracım yatıyor. Ustaların verdiği fiyatlar, bana çok yüksek geliyor. Aracım yapılırsa, sevinirim" dedi.


YORUMLAR
500
Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz: 'Sorumluluktan Kaçamayacaklar, İhmalin Hesabını Verecekler' Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz: 'Sorumluluktan Kaçamayacaklar, İhmalin Hesabını Verecekler' Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 Altay: 1 (Maç devam ediyor) Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 Altay: 1 (Maç devam ediyor)
Kaynak: DHA

Mudanya, Zeytin, Evren, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selde zeytin ağacına takılarak ölümden dönen aile: Kurtulabileceğimizi tahmin etmiyorduk - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:44 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Batı'ya doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi: Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek, Türkiye sorun yaşamaz
10:38 Melih Gökçek'in kanalında yapılan "Hayat pahalılığı" isyanı, sunucuyu terletti!
10:37 Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı
10:24 PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı
10:23 Canlı yayında "ekonomi" gerilimi! Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi
10:14 Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş
10:07 Motorine 77 kuruşluk zam kapıda! Bu gece yarısından sonra etkili olması bekleniyor
10:07 Japonya'da okul servisinde unutulan çocuk 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10:04 Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesine Necati Şaşmaz ve Uğur Pektaş da katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 11:04:32. #1.11#
SON DAKİKA: Selde zeytin ağacına takılarak ölümden dönen aile: Kurtulabileceğimizi tahmin etmiyorduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement